10.7 C
Firenze
domenica 7 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

F1 Gp Abu Dhabi, anche Sinner ‘in pista’: Jannik ospite d’onore

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Spunta Jannik Sinner nel paddock di Abu Dhabi, dove oggi si corre l’ultimo Gp del Mondiale di Formula 1. Il numero 2 del tennis, con la fidanzata Laila Hasanovic, è arrivato nell’autodromo dove andrà in scena la gara decisiva della stagione, con l’ultimo atto della sfida iridata tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. 

 

 

Sinner, che già un anno fa fu ospite nel paddock di Abu Dhabi, è arrivato ‘scortato’ dal suo team, con il coach Simone Vagnozzi e il preparatore Umberto Ferrara. L’azzurro ha posato, in particolare, per una foto con Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes. Con Antonelli, ha girato sul circuito a bordo di una AMG GT 63 con 585 cavalli. E proprio dal box delle Frecce d’argento dovrebbe assistere alla gara. 

L’azzurro è reduce dagli allenamenti di Dubai, dove ha lavorato in vista della stagione 2026. Sinner inizierà l’anno difendendo il titolo agli Australian Open, dove ha trionfato nelle ultime 2 edizioni. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.7 ° C
12.9 °
9.8 °
83 %
1.2kmh
100 %
Dom
12 °
Lun
14 °
Mar
14 °
Mer
13 °
Gio
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1385)ultimora (1284)sport (62)demografica (39)attualità (25)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati