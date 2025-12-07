13.4 C
F1 Gp Abu Dhabi, ordine d'arrivo e classifiche finali del Mondiale

(Adnkronos) – L’ordine d’arrivo del Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2025, con le classifiche finali del campionato vinto da Lando Norris. 

 

1. Max Verstappen (Red Bull)
 

2. Oscar Piastri (McLaren) + 12”594; 

3. Lando Norris (McLaren) + 16”572; 

4. Charles Leclerc (Ferrari) + 23”279; 

5. George Russell (Mercedes) + 48”563; 

6. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1’07”562; 

7. Esteban Ocon (Haas) + 1’09”876; 

8. Lewis Hamilton (Ferrari) + 1’12”670; 

9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 1’19”014. 

 

Lando Norris (McLaren) – 423 punti 

Max Verstappen (Red Bull) – 421 punti 

Oscar Piastri (McLaren) – 410 punti 

George Russell (Mercedes) – 319 punti 

Charles Leclerc (Ferrari) – 242 punti 

Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 punti 

Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti 

Alexander Albon (Williams) – 73 punti 

Carlos Sainz (Williams) – 64 punti 

Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 punti 

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti 

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 50 punti 

Oliver Bearman (Haas) – 43 punti 

Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 punti 

Esteban Ocon (Haas) – 38 punti 

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 punti 

Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti 

Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti 

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti 

Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti. 

 

 

