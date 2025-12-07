F1 Gp Abu Dhabi, ordine d’arrivo e classifiche finali del Mondiale

(Adnkronos) – L’ordine d’arrivo del Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2025, con le classifiche finali del campionato vinto da Lando Norris.
1. Max Verstappen (Red Bull)
2. Oscar Piastri (McLaren) + 12”594;
3. Lando Norris (McLaren) + 16”572;
4. Charles Leclerc (Ferrari) + 23”279;
5. George Russell (Mercedes) + 48”563;
6. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1’07”562;
7. Esteban Ocon (Haas) + 1’09”876;
8. Lewis Hamilton (Ferrari) + 1’12”670;
9. Nico Hulkenberg (Sauber) + 1’19”014.
Lando Norris (McLaren) – 423 punti
Max Verstappen (Red Bull) – 421 punti
Oscar Piastri (McLaren) – 410 punti
George Russell (Mercedes) – 319 punti
Charles Leclerc (Ferrari) – 242 punti
Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 punti
Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 punti
Alexander Albon (Williams) – 73 punti
Carlos Sainz (Williams) – 64 punti
Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 punti
Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 punti
Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 50 punti
Oliver Bearman (Haas) – 43 punti
Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 punti
Esteban Ocon (Haas) – 38 punti
Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 punti
Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti
Pierre Gasly (Alpine) – 22 punti
Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti
Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti.
