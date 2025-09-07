30 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
F1 Gp Monza, oggi la gara in diretta. Ferrari insegue Red Bull e McLaren

(Adnkronos) – La Formula 1 a Monza per il Gp d’Italia, appuntamento numero 16 del Mondiale 2025. La Red Bull dell’olandese Max Verstappen scatta dalla pole position, davanti alle McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri, leader della classifica. La Ferrari del monegasco Charles Leclerc chiude la seconda fila in quarta posizione. Lewis Hamilton, con l’altra rossa, parte dalla decima piazza.  Il Mondiale proseguirà con il Gp dell’Azerbaigian il 21 settembre. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

