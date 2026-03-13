F1, verso cancellazione Gp Bahrain e Arabia Saudita per la guerra in Medio Oriente

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La Formula Uno si appresta a cancellare i due Gp del prossimo mese in Bahrain e Arabia Saudita a causa della guerra in Medio Oriente, lasciando un vuoto di un mese nel calendario. Si prevede che i vertici della Formula Uno annullino i Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita nelle prossime 48 ore in risposta al conflitto in corso in Medio Oriente. Secondo quanto appreso dal Daily Mail Sport, le auto e le altre merci essenziali destinate al Golfo devono iniziare il trasporto a metà della prossima settimana, il che pone un limite invalicabile per una decisione. L’amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, e il presidente della FIA, Muhammed Ben Sulayem, prenderanno la decisione basandosi sulle preoccupazioni per la sicurezza dei 3.000 membri dello staff della F1 che viaggiano per le gare.

Sono in stretto contatto con entrambi gli organizzatori delle sedi, con i quali intrattengono solidi rapporti, per capire come risolvere la delicata situazione da cui dipendono non solo milioni di sterline, ma potenzialmente anche delle vite umane. Il Bahrein, pioniere della Formula 1 nella regione, paga fino a 40 milioni di sterline per ospitare il suo evento, mentre il Gran Premio dell’Arabia Saudita contribuisce in modo ancora maggiore al montepremi dello sport, con circa 60 milioni di sterline all’anno: è la destinazione più redditizia dell’attuale calendario di 24 gare, insieme al Qatar.

È improbabile che le due gare vengano sostituite, a differenza di quanto accaduto durante il lockdown per il Covid del 2020, quando i vertici della F1 riuscirono a mettere insieme un calendario riorganizzato per rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi sui diritti televisivi e per mantenere a galla lo sport. Domenicali e Ben Sulayem stanno anche elaborando piani di emergenza per il Qatar e Abu Dhabi, gli ultimi due round di fine novembre e inizio dicembre che potrebbero essere cruciali per l’esito del campionato. “Quelle gare sono ancora lontane”, ha dichiarato una fonte interna alla F1 Management. “Abbiamo diverse opzioni, ma è decisamente troppo presto per ipotizzare la cancellazione di questi eventi”.

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