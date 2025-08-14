32.8 C
Fabio Concato: “Costretto a fermare i concerti per un tumore, mi sto curando”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Prima lo stop ai concerti estivi “per motivi di salute e accertamenti medici”, oggi l’annuncio diretto ai fan. Fabio Concato ha un tumore ed è per questo che alla fine di giugno ha dovuto cancellare le date del tour già in programma ad agosto. A spiegarlo è lo stesso cantautore in un messaggio pubblicato sui social. “Cari Amici – si legge nel post -, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”, le parole del cantautore nel messaggio ai fan. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

