10.9 C
Firenze
giovedì 5 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura vorrà ravvisare”. Ad annunciarlo è il suo legale di fiducia, l’avvocato Ivano Chiesa, che interviene dopo che Mediaset avrebbe inviato delle missive ad alcune discoteche per avvertire i gestori che potrebbero essere corresponsabili nel caso invitassero come ospite Corona.  

In un intervento registrato su Instagram, l’avvocato Chiesta spiega che l’iniziativa Mediaset “è una cosa molto grave e non ha fondamento: un gestore di una discoteca non ha nessun dovere se non di garantire la sicurezza, ma non impedire che qualcuno dica quello che vuole perché non siamo in Corea”. 

Le missive, però, potrebbero avere come effetto “di impedirgli di lavorare. Hanno tentato di silenziare Fabrizio Corona sui social, adesso vogliono silenziarlo negli esercizi pubblici, domani cosa faranno gli impediranno di parlare a casa sua?” aggiunge. Da qui l’iniziativa di Corona di denunciare Mediaset. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.9 ° C
11.3 °
8.9 °
77 %
1.5kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
10 °
Sab
13 °
Dom
12 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1516)ultimora (1352)sport (69)Eurofocus (56)demografica (39)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati