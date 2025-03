Fabrizio Frizzi, da Carlo Conti a Mara Venier: il ricordo a 7 anni dalla sua morte

(Adnkronos) – Sono passati 7 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi. Il conduttore televisivo si è spento il 26 marzo del 2018 a causa di un’emorragia cerebrale lasciando un vuoto nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare con lui. Da Carlo Conti ad Antonella Clerici, ecco il ricordo e l’affetto dei colleghi del volto tanto amato della televisione italiana. “Fabrizio sempre nei nostri cuori”, ha scritto Carlo Conti a corredo di una foto che lo ritrae accanto a Frizzi e Antonella Clerici. Anche Antonella Clerici ha dedicato un pensiero a Frizzi sui social: “Sono già passati 7 anni ma sei sempre nel cuore di tutti. Il tuo ricordo non passa mai”, parole accompagnate da una foto insieme al conduttore romano. Conti, tornato alla direzione artistica di Sanremo, ha voluto Clerici e Gerry Scotti come co-conduttori della prima serata, sottolineando più volte il desiderio di avere al suo fianco anche l’amico scomparso. “Ci sarebbe stato sicuramente anche Fabrizio quest’anno, ma nel nostro lavoro non conta quanti Sanremo hai fatto ma l’affetto del pubblico, e Fabrizio l’ha ricevuto. E questo credo che valga di più di tanti Sanremo”, aveva detto il conduttore. E proprio accanto ai due colleghi e amici, Carlo Conti ha ricordato il conduttore romano sul palco della kermesse canora con ‘Un amico in me’, il brano cantato proprio da Fabrizio Frizzi. E ancora, Mara Venier, in una storia su Instagram, ha scritto: “Fabrizio è sempre con noi”, con la canzone ‘O forse sei tu’ di Elisa come sottofondo. Un ricordo commosso arriva anche da Paola Saluzzi: “I giorni senza te, Fabrizio caro, sono pieni delle tue risate, dei tuoi gesti così buoni e veri, della tua signorilità, del tuo buonumore tenace nel rispetto di tutti. Manchi. Sei qui, comunque e per sempre”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)