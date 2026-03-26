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Fabrizio Frizzi, otto anni dalla scomparsa: il ricordo di Conti e Clerici

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(Adnkronos) –
Otto anni senza Fabrizio Frizzi, il volto buono della televisione italiana. Oggi, giovedì 26 marzo, ricorre l’anniversario della sua morte: il celebre conduttore è scomparso il 26 marzo del 2018 a causa di un’emorragia cerebrale, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. Tra questi, gli amici e i colleghi di sempre, Antonella Clerici e Carlo Conti.  

“Ciao Fabrizio sei sempre nei nostri cuore anche se sono già passati 8 anni senza i tuoi abbraccioni, le tue risate, la tua amicizia”, ha scritto sui social Carlo Conti a corredo di uno scatto che ritrae i due conduttori sorridenti.  

“Ciao Fabri, qui eravamo belli e giovani”, si legge nel post di Antonella Clerici che ha scelto una foto di vecchia data per omaggiare il collega. “Per me sei ancora così. Oggi sono 8 anni che te ne sei andato ma per chi ti ha voluto bene è sempre per sempre”.  

In occasione dell’anniversario della scomparsa oggi alle 19.30 su Rai Storia, Rai Cultura ripropone ‘Visioni Private’: una lunga intervista al conduttore realizzata nel 2007 da Cinzia Tani, in cui Frizzi ripercorre la sua carriera nel mondo dello spettacolo. 

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