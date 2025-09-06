17.3 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Fai il giocatore di poker”. Vagnozzi ‘ispira’ la svolta di Sinner contro Auger-Aliassime

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Devi essere un giocatore di poker”. Ipse dixit. Nel corso del terzo set della semifinale contro Auger-Aliassime, coach Simone Vagnozzi si è rivolto così a Jannik Sinner. Un consiglio da interpretare, una strategia precisa in un frangente delicato del match. In quel momento, il numero uno al mondo era in difficoltà. Sul punteggio di un set pari, dopo un problema accusato agli addominali al termine del secondo parziale, con tanto di medical time out e intervento del fisioterapista, Sinner si è ripreso un passo per volta.  La svolta nel quinto game del terzo set. In un momento complicatissimo, con l’avversario carico e sul pezzo, Sinner è riuscito a tenere il servizio ‘senza’ la prima. Al termine del gioco, Sinner si è avvicinato al suo angolo per un confronto e lì è arrivata la frase della svolta di Vagnozzi, con un riferimento al gioco del poker e forse a un bluff da fare nei confronti di Auger-Aliassime. Per mostrarsi più sicuro, minando le certezze dell’avversario.  Sinner fa un cenno d’intesa. Poi parte e non si ferma, arrivando a chiudere il terzo set 6-3 in 47 minuti. Alla fine del terzo parziale, la conferma della strategia suggerita dall’angolo. Vagnozzi, affiancato da Darren Cahill, ribadisce: “Fatti vedere sempre carico da lui”. Detto, fatto. In fondo, anche lo sport è questione di strategia.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.3 ° C
18.6 °
16.3 °
88 %
1.5kmh
0 %
Sab
29 °
Dom
31 °
Lun
30 °
Mar
29 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (17)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Gaza (12)Eugenio Giani (10)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati