Fair Play Menarini, Dossena: “Valori determinanti nella vita come nello sport”

(Adnkronos) – "I valori del fair play sono valori più che mai attuali, anzi, da qui in avanti saranno determinanti, ma non solo nello sport: nella vita. Quindi è meglio che ci siano occasioni come queste, è meglio che se ne parli, che il verbo poi arrivi da qualche parte, e qualcuno lo raccolga". Lo ha detto l'ex campione del mondo del Mundial '82 Giuseppe Dossena, vincitore del Premio Internazionale Fair Play Menarini, per la categoria 'Premio Speciale Paolo Rossi', parlando con i giornalisti in occasione della cena di gala a Firenze che ha aperto l'edizione 2024 del riconoscimento sportivo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)