Falcone, post di FdI contro Gomorra: “Diffida di chi ha speculato sulla criminalità”

(Adnkronos) – “Gomorra” di Roberto Saviano come simbolo negativo, un esempio “da evitare”, contrapposto all’immagine di Falcone e Borsellino. È questo il messaggio diffuso sui social da Fratelli d’Italia nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci. Nella didascalia del post si legge: “Diffida di chi ha migliorato la propria vita speculando sulla criminalità. Prendi esempio da chi l’ha combattuta, pagando con la vita”. A stretto giro la reazione su Facebook di Nicola Fratoianni, di Avs: “Nel giorno in cui si ricordano le vittime di una delle stragi più efferate della mafia, come Giovanni Falcone, sua moglie e il personale di scorta, il partito della premier, sull’account ufficiale di FdI, non trova di meglio che attaccare un intellettuale come Roberto Saviano. E lo fanno senza citarlo, lanciando la pietra e nascondendo la mano. Come i codardi. E lo fanno utilizzando le stesse argomentazioni che ricordano quelli che la camorra ha utilizzato contro Saviano”. “Lo dice il partito della presidente del Consiglio, un messaggio pericolosissimo – prosegue il leader di Sinistra italiana – che può essere letto come lo Stato che abbandona Saviano (e gli disegna un bersaglio sulla schiena). Lo scrittore vive sotto scorta da anni ormai, proprio per aver avuto il coraggio di raccontare. Lo Stato dovrebbe proteggerlo. E invece…”. “Mi auguro che Meloni intervenga il prima possibile e faccia rimuovere questo post vergognoso. E spero anche che non abbia bisogno di chissà quale indagine interna per capire cosa sia accaduto. Vergogna”, conclude Fratoianni. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)