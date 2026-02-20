12.4 C
False email sul rinnovo della tessera sanitaria, la nuova truffa online

(Adnkronos) – Nuova truffa online. Si tratta di false email per il rinnovo della tessera sanitaria. A segnalare la diffusione di questa campagna di phishing è la Polizia postale. 

Le email, apparentemente provenienti da enti pubblici, invitano a cliccare su un collegamento per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità relative alla tessera sanitaria. Il link rimanda a una pagina web contraffatta, graficamente simile a siti istituzionali, nella quale viene richiesto l’inserimento di dati personali, bancari o credenziali di accesso. Tali informazioni, una volta inserite, vengono acquisite dai truffatori e utilizzate per finalità illecite. 

La Polizia postale raccomanda di: 

• non cliccare sui link contenuti nelle email sospette; 

• non inserire dati personali o bancari su pagine web raggiunte tramite messaggi non verificati; 

• verificare sempre le informazioni esclusivamente attraverso i portali ufficiali. 

