Famiglia nel bosco, cambio alla presidenza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila

(Adnkronos) – Cambio alla guida del Tribunale per i minorenni dell’Aquila finito sotto i riflettori per il caso della famiglia del bosco di Palmoli (Ch). Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato come nuovo presidente Nicoletta Orlando, ex deputata del Pci-Pds. Sostituirà Cecilia Angrisano, che ha raggiunto il fine mandato di otto anni e che ora è in attesa di assegnazione.  

Il giudice uscente è finita nell’occhio del ciclone dopo la decisione di sospendere la responsabilità genitoriale alla coppia anglo-australiana Catherine Birmingham e Nathan Trevallion a cui sono stati tolti i bimbi, messi in una casa famiglia a Vasto (Ch). La nomina del nuovo presidente deve essere ratificata dal ministro e poi ci sarà l’insediamento. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

