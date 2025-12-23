10.7 C
Firenze
martedì 23 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Famiglia nel bosco, da giudici incarico per verificare lo stato ‘psichico’ dei genitori

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’ordinanza del tribunale per i minorenni ha dato l’incarico ad una Ctu per verificare lo stato “psichico” dei genitori della famiglia che viveva nel bosco nel Chietino. E’ quanto anticipa sui social il Tg1 sul caso. 

Intanto potrebbe essere concessa un’autorizzazione speciale a Nathan Trevallion affinché possa trascorrere la giornata di Natale all’interno della struttura che ospita i tre figli, allontanati a novembre dalla casa in cui vivevano a Palmoli con i genitori. “La richiesta – ha detto ieri all’Adnkronos il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli – riguarderebbe esclusivamente il 25 dicembre”. 

L’allontanamento dei bimbi è stato disposto, assieme alla sospensione della responsabilità genitoriale, dopo l’intervento dei servizi sociali, e con provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. I bimbi, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8, sono stati collocati in una struttura protetta, dove si trova anche la madre che può vedere i piccoli più volte al giorno. 

Nei giorni scorsi la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dalla coppia, confermando la permanenza dei bambini in comunità anche durante le festività natalizie. I giudici hanno riconosciuto alcuni progressi da parte dei genitori sul piano organizzativo e abitativo, ma li hanno ritenuti insufficienti per modificare la misura adottata, motivata da criticità legate alle condizioni di vita, all’istruzione e alla tutela sanitaria dei minori. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.7 ° C
12.1 °
10.4 °
83 %
1.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1310)ultimora (1174)sport (52)Eurofocus (51)demografica (33)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati