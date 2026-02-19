12.1 C
Famiglia nel bosco, Garante infanzia: “Bambini in costante stato di ansia e sofferenza, restituirli ai genitori”

(Adnkronos) – L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni esprime viva preoccupazione per la situazione dei tre minori Trevallion – la cosiddetta famiglia del bosco – così come rappresentata in una lettera diffusa dalla madre, Catherine Birmingham. Una lettera che conferma notizie allarmanti già diffuse in precedenza sulle condizioni di salute dei bambini.  

“I minori – osserva Marina Terragni – vivrebbero in un costante stato di sofferenza e di ansia che si manifesta in disturbi del sonno e del comportamento. Entrati in struttura in buone condizioni psicofisiche, paradossalmente rischiano di uscirne in una situazione peggiore, irreparabilmente segnati dalle conseguenze del trauma della separazione. Ma la salute e il benessere dei minori sono e devono restare in tutti i casi, compreso questo, l’assoluta priorità in tutti i procedimenti che li riguardino, obiettivo che non va mai secondarizzato e perso di vista”. 

“Una perizia indipendente realizzata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti – prosegue Terragni – aveva già segnalato lo stato di disagio e sofferenza dei minori e indicato come fosse ‘indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini’”.  

La Garante si unisce di nuovo e con maggior forza a questo auspicio, augurandosi che le condizioni di salute dei tre minori vengano attentamente monitorate e che in tempi ragionevoli sia possibile la restituzione dei genitori ai bambini e dei bambini ai genitori.  

