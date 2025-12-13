11.3 C
Famiglia nel bosco, “i bambini non sanno leggere”: parla la tutrice

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – I bambini della famiglia nel bosco “non sanno leggere”. E’ la tutrice dei minori, Maria Luisa Palladino, a fare il punto sul percorso educativo dei 3 bambini, figli di Nathan e Catherine Trevallion. Il padre è rimasto da solo nel casolare nel bosco di Palmoli, in Abruzzo. I bambini – una bambina di 8 anni e due fratellini di 6 – da circa un mese sono stati trasferiti in una casa famiglia dove risiede anche la madre, che condivide con i figli una parte della giornata. 

“Non sanno leggere, stanno imparando l’alfabeto”, spiega, come riferisce il Messaggero. “La bambina più grande, sotto dettatura, sa scrivere solo il suo nome. Nella struttura colorano, fanno i puzzle, interagiscono con gli altri coetanei e stanno capendo che le attività che stanno facendo sono per il loro interesse”, aggiunge. 

“Tuttavia, si stanno incastrando tasselli positivi. La mia relazione sarà redatta nell’interesse dei minori”, dice, evidenziando che “si sta lavorando per permettere al padre di trascorrere più tempo con i figli: martedì, giovedì e sabato potrebbero diventare giornate regolari di incontro”, afferma in vista del prossimo step: il 16 novembre, presso la Corte d’appello dell’Aquila, è in programma l’udienza per il ricorso contro l’ordinanza emessa dal tribunale dei minori. 

Lo scorso 4 dicembre il tribunale per i minorenni dell’Aquila si è riservato la decisione sulla richiesta di revoca dell’ordinanza di allontanamento presentata dai legali della coppia. La decisione potrebbe arrivare giovedì prossimo.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

