14.8 C
Firenze
mercoledì 25 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Famiglia nel bosco, i genitori in Senato per incontro con La Russa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Catherine Birmingham e Nathan Trevallio, i genitori della cosiddetta ‘famiglia del bosco’, sono arrivati a palazzo Giustiniani per l’incontro con il presidente del Senato, Ignazio La Russa. 

L’incontro con la seconda carica dello Stato arriva dopo l’allontanamento, deciso dalle autorità, dei coniugi dai tre figli con i quali vivevano in un casolare nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, e che si trovano da novembre in una casa famiglia da cui è stata allontanata, dopo un primo periodo, anche la madre. 

A seguito della vicenda i legali di Catherine e Nathan Trevallio. Un ricorso in 37 pagine, depositato meno di una settimana fa alla Corte d’Appello dell’Aquila ha raccontato i contorni di una vicenda delicata e controversa. Il ricorso, contro l’ultimo provvedimento del tribunale per i minorenni dell’Aquila, che aveva stabilito il trasferimento dei minori dalla struttura di Vasto, dove si trovavano, e l’allontanamento della madre dai piccoli, parlava, infatti, di “una lettura distorta dei fatti” e di un sistema che avrebbe progressivamente isolato la figura materna. 

Al centro dell’impugnazione, presentata dai legali dei coniugi Trevallion-Birmingham, c’era soprattutto lei, la madre, descritta dalla difesa come bersaglio di un “pregiudizio sistematico”. Per cui, scrivevano i suoi legali, “ogni azione della donna veniva letta con la certezza della colpevolezza, nella impossibilità oggettiva di difesa”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
14.8 ° C
16.1 °
13.7 °
67 %
2.2kmh
20 %
Mer
17 °
Gio
10 °
Ven
12 °
Sab
17 °
Dom
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1210)ultimora (1027)sport (89)Eurofocus (54)demografica (40)carabinieri (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati