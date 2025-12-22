12.4 C
Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere il Natale con i tre figli: attesa decisione

REDAZIONE
(Adnkronos) – Potrebbe essere concessa un’autorizzazione speciale a Nathan Trevallion affinché possa trascorrere la giornata di Natale all’interno della struttura che ospita i tre figli, allontanati a novembre dalla casa del bosco in cui vivevano a Palmoli, in provincia di Chieti, con i genitori. “La richiesta – dice all’Adnkronos il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli – riguarderebbe esclusivamente il 25 dicembre. Domani dovremmo avere una risposta”.  

L’allontanamento dei bimbi è stato disposto, assieme alla sospensione della responsabilità genitoriale, dopo l’intervento dei servizi sociali, e con provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. I bimbi, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8, sono stati collocati in una struttura protetta, dove si trova anche la madre che può vedere i piccoli più volte al giorno.  

Nei giorni scorsi la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dalla coppia, confermando la permanenza dei bambini in comunità anche durante le festività natalizie. I giudici hanno riconosciuto alcuni progressi da parte dei genitori sul piano organizzativo e abitativo, ma li hanno ritenuti insufficienti per modificare la misura adottata, motivata da criticità legate alle condizioni di vita, all’istruzione e alla tutela sanitaria dei minori. 

