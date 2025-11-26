Famiglia reale preoccupata: Andrea e Sarah su orlo crisi di nervi

(Adnkronos) – Gli ex duchi di York non hanno preso bene lo sfratto dalla Royal Lodge, oltre che la decisione di re Carlo di privarli dei titoli reali. Le conseguenze per Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson sono state enormi, anche sul piano psicologico, a seguito dello scandalo causato dalla relazione dell’ex coppia con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. Andrea e Fergie iniziano infatti a manifestare preoccupanti segnali di cedimento nervoso.

La perdita della tenuta di 30 stanze a Windsor, dei titoli, delle onorificenze e degli onori militari, così come quella della considerazione da parte dei sudditi, ma anche, per lei, il dover affrontare diverse battute d’arresto nel suo lavoro professionale e filantropico, hanno reso molto difficile la vita del fratello del sovrano e dell’ex duchessa, tanto che, secondo il Mirror, alcuni membri della famiglia reale stanno iniziando a preoccuparsi per il benessere mentale della coppia caduta in disgrazia. Anche lo scrittore reale Robert Jobson ha dichiarato, al The Sun, che entrambi stanno attraversando un periodo difficile, al punto che altri membri della famiglia reale sono sempre più preoccupati.

“Non stanno molto bene, non credo – ha detto Jobson – Credo che gli stessi membri della famiglia reale che hanno preso provvedimenti siano preoccupati per la loro salute mentale”. La scorsa settimana Andrea era stato avvistato per la prima volta da quando è stato privato dei suoi titoli reali, era a cavallo nei dintorni della tenuta di Windsor.

In una foto circolata sui giornali, era scuro in volto e aveva l’aria molto depressa. Secondo l’ex corrispondente reale della Bbc, Jennie Bond, Andrew probabilmente si considera una vittima dello scandalo Epstein, almeno in una certa misura. Oltre a sentirsi “umiliato” e “arrabbiato” mentre trascorre le sue ultime settimane al Royal Lodge, Andrew, che ha costantemente negato le accuse contro di sé legate al suo rapporto con Epstein, si sente probabilmente anche “offeso”.

Anche Sarah Ferguson sarebbe sopraffatta dal crollo della sua reputazione. Secondo fonti interne, il suo rapporto, un tempo stretto, con Andrew è diventato teso e teme che gli scandali in corso possano avere ripercussioni sulle loro figlie. Ha dovuto inoltre affrontare tagli alle donazioni di beneficenza a causa della ricomparsa delle email di Epstein e di recente il suo nuovo libro per bambini è stato ritirato dalla vendita. Sembra che sia “scossa nel profondo”.

La commentatrice reale Hilary Fordwich sostiene che Fergie abbia espresso privatamente il rammarico per essere stata al fianco di Andrew per così tanti anni e ora si prepara a prenderne le distanze. Secondo la Fordwich, l’ex duchessa è “molto nervosa e nel panico per il suo futuro”, nonostante lei e Andrew condividano ancora la Royal Lodge. Secondo fonti interne, vivono in ali separate della tenuta e si incrociano solo quando è necessario per affrontare il loro futuro incerto. Il biografo Robert Jobson ha espresso preoccupazioni simili nel podcast ‘A Right Royal’, affermando che lo stato emotivo della 66enne “non è dei migliori”.

“La conosco da molti anni e non sto dicendo che non abbia fatto nulla di sbagliato, perché è stato documentato che ciò che ha fatto è sbagliato – ha detto Jobson – Quello che sto chiedendo è: è la stessa cosa? Dovrebbe essere sulla stessa barca di Andrea? Credo proprio di no”.

