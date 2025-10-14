23.1 C
Firenze
martedì 14 Ottobre 2025
“Fammi giocare due minuti con te”, Sinner sfida… Scanagatta a Riad

(Adnkronos) – La prima sfida, per Jannik Sinner, al Six Kings Slam arriva quando meno te l’aspetti. Durante l’allenamento di oggi, martedì 14 ottobre, alla vigilia della sfida d’esordio contro Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del ricchissimo torneo esibizione di Riad, il tennista azzurro è stato protagonista di un simpatico siparietto con Ubaldo Scanagatta, ex tennista oggi giornalista e fondatore di Ubitennis, che ha seguito Sinner fino in Arabia. 

Scanagatta ormai è una vera e propria celebrità del mondo del tennis, tanto da avere un rapporto quasi familiare anche con i tennisti, tra cui Jannik Sinner. “Sono venuto qui solo perché mi avevi detto che le mie domande ti erano mancate!”, ha urlato il giornalista all’azzurro poco prima dell’inizio dell’allenamento, come riportato proprio da Ubitennis. “Sì, ma l’ho detto prima di Roma…”, ha risposto divertito Sinner. 

“Ah dopo non ti sono mancate più!”, ha continuato Ubaldo, che poi si è spinto oltre, “ho portato la racchetta, se mi fai giocare due minuti aggiungo un numero uno del mondo alla mia collezione. Ho giocato con sei numeri 1…”. Sinner ha allargato il sorriso: “Ma io non sono più numero uno!”. 

L’invito però è stato accolto. E così Scanagatta è entrato in campo e ha scambiato qualche colpo a rete con Sinner, mostrando buone abilità con la volée e un’ottima manualità. Lo scambio però, come era pronosticabile che fosse, è stato vinto da Jannik, ma Ubaldo può aggiungere un numero uno alla sua collezione. 

 

