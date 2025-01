FantaSanremo 2025, Cristina D’Avena canta la sigla ufficiale

(Adnkronos) – A dieci giorni da Sanremo 2025, FantaSanremo mette a segno un colpaccio: a cantare la sigla dell’edizione 2025 del fantasy game è Cristina D’Avena che reintepreta ‘Occhi di Gatto’, uno dei suoi cavalli di battaglia, trasformandola in ‘Occhi di FantaSanremo’. A produrre e riarrangiare la nuova versione del brano è stato il maestro Enrico Melozzi, uno dei direttori d’orchestra più eclettici del Festival e amico di vecchia data del FantaSanremo, a tal punto da essere presente in pianta stabile nel Regolamento del gioco insieme al maestro Beppe Vessicchio. Infatti, come ben sapranno i fantallenatori, l’artista che si esibisce con l’orchestra diretta maestro Melozzi ottiene un bonus di 5 punti. In questa edizione si aggiunge anche un altro bonus speciale: se uno degli artisti in gara al Festival canterà la sigla ‘Occhi di FantaSanremo’ di Cristina D’Avena o parte di essa, guadagnerà 10 punti. Nel testo della canzone, modificato dal Team FantaSanremo rispetto all’originale, vengono cantate le nuove meccaniche di gioco del fantasy game (‘Sette artisti da scegliere, 100 baudi da spendere’) ed emerge più volte lo spirito giocoso e gioioso del FantaSanremo (‘Con ingegno e destrezza e scegliendo il capitano con saggezza. Siamo pronti a rischiare per poter esultare’). Il brano poi esplode nel ritornello con un coro da cantare a squarciagola. “Cantare la sigla del FantaSanremo 2025 è stato davvero divertente!”, commenta Cristina D’Avena. “Ringrazio i ragazzi del format che con tantissimo entusiasmo ed emozione mi hanno proposto di interpretarla. Già lo conoscevo poiché negli anni passati mi sono divertita tantissimo a creare squadre, controllare i punteggi e seguire tutti i bonus. Quest’anno, quindi, per me sarà ancora più speciale! Abbiamo scelto la sigla di Occhi di gatto, che tutti conoscono, e ora spero che questa nuova versione possa accompagnare il pubblico di tutte le età, rendendo il FantaSanremo ancora più coinvolgente. Un ringraziamento speciale va al Maestro Enrico Melozzi, che ha realizzato la base musicale con grande gioia e professionalità. Sono davvero felice del risultato. Buon Sanremo a tutti!”, aggiunge. Mentre Enrico Melozzi racconta: “Per la mia generazione, crescere con le canzoni di Cristina D’Avena e le meravigliose parole di Alessandra Valeri Manera, autrice scomparsa di recente, è stato un primo, indimenticabile approccio alla musica. Quelle melodie e quei testi hanno plasmato il nostro immaginario, lasciando dentro di noi archetipi sonori che ancora oggi influenzano profondamente il mio lavoro. Collaborare con Cristina per ‘Occhi di FantaSanremo’ è stato come ritrovare quelle emozioni dell’infanzia e trasformarle in una celebrazione moderna e travolgente. Questo brano è un omaggio alla gioia della musica e del gioco, capace di unire le generazioni proprio come quelle storie e canzoni che ci hanno fatto sognare”. ‘Occhi di FantaSanremo’ va così ad aggiungersi come terza gemma nella preziosa bacheca degli inni ufficiali del fantasy game. Una tradizione iniziata nel 2023 dagli Eugenio in Via Di Gioia con ‘C’è un tam – tam’ e proseguita lo scorso anno con Naska e la sua “FantaSanremo (Official Anthem 2024)”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)