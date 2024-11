Fantasanremo 2025: dalla reunion degli 883 a Elodie e Achille Lauro, il toto Big

(Adnkronos) – Il conto alla rovescia per l’annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025 è ufficialmente iniziato e il borsino del Fantasanremo, aggiornato per l’Adnkronos, si scalda con i nomi più gettonati dai fan. Tra i preferiti per la gara troviamo: Anna Pepe con 3488 voti; Elodie con 3127 e Achille Lauro con 2472. Tra i sogni degli appassionati, alimentati dalla nostalgia anni ’90 risvegliata dalla serie Sky ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, spicca anche il desiderio di vedere una reunion deli 883, con Max Pezzali e Mauro Repetto insieme sul palco dell’Ariston, che nel Fantasanremo hanno già raccolto 1.370 voti. Il famoso fantasy game legato alla kermesse ha, infatti, introdotto il suo ‘Totofestival’ attraverso l’app ufficiale, permettendo ai fan di fare le proprie previsioni cercando di indovinare chi saranno i nuovi concorrenti. E la top30 della fanta-lista continua con: con Olly (2116 voti); Benji e Fede (2023 voti); Alfa (1950); Arisa (1895 voti); Bresh (1599 voti); Gaia (1536 voti); Sarah Toscano (1420 voti); Pinguini Tattici Nucleari (1414 voti); i già citati 883; Tananai (1364 voti) e Annalisa (1350 voti), nonostante i rumors che la indicano in pole position per una co-conduzione. Si prosegue con: Francesco Gabbani (1252 voti); Irama (1158 voti); Madame (1137 voti); Tony Effe (1126 voti); Tiziano Ferro (1118 voti); Damiano David (966 voti, con rumors che lo indicano come superospite); Coma_Cose (961 voti); Tommaso Paradiso (911 voti); Blanco (899 voti); Ermal Meta (875 voti); Jalisse (849 voti); Caparezza (825 voti); Brunori Sas (780 voti); Francesca Michielin (708 voti); Al Bano e Romina Power (693 voti, unica quota over per i fantasanremesi) e Michele Bravi (691 voti). Mentre cresce l’attesa di conoscere i big in gara, una cosa è certa: anche quest’anno Sanremo sarà al centro di dibattiti, aspettative e colpi di scena. Intanto, Carlo Conti, ha svelato alcune importanti anticipazioni: i big in gara saranno più di 24, presumibilmente 26, e i loro nomi verranno annunciati durante l’edizione del Tg delle 13:30 del prossimo 1 dicembre. Tra le novità di questa edizione, spicca la serata cover, che offrirà agli artisti in gara la possibilità di duettare con altri ospiti sul palco. In attesa dell’elenco ufficiale dei protagonisti che saliranno sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio, anche il web è in fermento con il tradizionale ‘totonomi’. Il rumor più intrigante? Il possibile ‘dissing’ tra Fedez e Tony Effe, che potrebbe accendere ulteriormente l’interesse attorno al Festival. Non resta, dunque, che aspettare l’annuncio ufficiale del primo dicembre per mettere fine a ogni speculazione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)