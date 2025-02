FantaSanremo 2025, la diretta della prima serata: tutti i punteggi

(Adnkronos) – Insieme al festival della canzone italiana stasera inizia anche il FantaSanremo. E una marea di ‘fantallenatori’ si concentra non solo sullo show e sulle canzoni, ma anche sui bonus e i malus che riceverà la propria squadra. Dalla scelta di portare dei ballerini o di suonare uno strumento fino ad azioni più insolite come sedare una rissa o subire un’invasione di palco non programmata, ma contano anche gli outfit, i ringraziamenti e la reazione del pubblico del teatro Ariston.

Sono 3.364.000 gli utenti iscritti al fantasy game e hanno formato oltre 5.2 milioni di squadre, un milione in più rispetto all'edizione 2024. A primeggiare nella classifica dei cantanti maggiormente selezionati come capitano è Achille Lauro, presente nel ruolo di portabandiera in 987mila squadre. Alle sue spalle Olly, Elodie, Giorgia e Tony Effe. Gli artisti più scelti dai fantallenatori, con oltre due milioni di preferenze, sono invece i Modà. Ottimo il riscontro ottenuto anche da Sarah Toscano, Achille Lauro, Rkomi, Olly e Lucio Corsi.