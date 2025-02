FantaSanremo 2025, svelati i bonus e i malus validi solo per la prima serata

(Adnkronos) –

Parte il FantaSanremo 2025 e viene svelato il primo gruppo dei bonus e malus giornalieri segreti, quelli validi soltanto per la serata di oggi, martedì 11 febbraio. Sono sei i bonus che vanno a sommarsi a quelli validi nel corso di tutto il festival della canzone italiana: prenderanno 5 punti stasera gli artisti che indosseranno degli occhiali da sole e quelli che si siederanno; andranno 10 punti invece ai cantanti che abbracceranno un co-conduttore o una co-conduttrice, quelli che si esibiranno con un outifit o un accessorio di colore rosso e quelli che mostreranno i capezzoli (“ogni capezzolo o copricapezzolo, per un massimo di due capezzoli o copricapezzoli. Il vedononvedo non conta”, si legge sul sito ufficiale). Infine 15 punti saranno assegnati agli artisti scalzi, mentre verranno sottratti 10 punti per il malus “si scaccola”.

Bonus

Indossa occhiali da sole (+5 punti) Scapezzolata (+10 punti) Un tocco di colore: outfit e/o accessorio rosso (+10 punti) Artista scalzo (+15 punti) Artista seduto (+5 punti) Abbraccia il co-conduttore e/o la co-conduttrice (+10 punti)

Malus

Si scaccola (-10 punti)