14.4 C
Firenze
mercoledì 25 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

FantaSanremo, i bonus e i malus della seconda serata

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Svelati i bonus e i malus validi solo per la seconda serata del ‘FantaSanremo’. Stasera, mercoledì 25 febbraio, vengono premiati gli outfit verdi o trasparenti, le collane e le linguacce. Attenzione invece ai cantanti che non ringrazieranno a fine esibizione.  

Outfit o accessorio verde +10 punti
 

Outfit trasparente e/o vedononvedo +10 punti
 

Indossa una collana +5 punti
 

Linguaccia (pre-esibizione) +10 punti
 

Nessun ringraziamento verbale (post-esibizione) -5 punti
 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.4 ° C
15.5 °
12.1 °
66 %
1.3kmh
0 %
Mer
14 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1456)ultimora (1281)sport (86)Eurofocus (52)demografica (37)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati