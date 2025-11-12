14.8 C
Fantocci con il volto di Meloni e Gasparri alla Sapienza. Il senatore: “Minacce non ci intimidiscono”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Fantocci con il volto della premier Giorgia Meloni e del capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, per pubblicizzare il ‘No Meloni day’, manifestazione contro il governo del 14 novembre, con riferimenti anche al genocidio palestinese. A denunciare l’episodio intimidatorio, avvenuto ieri alla Sapienza da parte dell’organizzazione giovanile Cambiare Rotta, è lo stesso Gasparri, che ha scritto una lettera al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e alle altre autorità di sicurezza del territorio per denunciare fantocci e striscioni minacciosi siglati dal collettivo studentesco di estrema sinistra. 

“Sono indignato, ma non intimidito, dalle nuove minacce rivolte a me, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla Ministra Anna Maria Bernini, comparse ieri all’Università La Sapienza di Roma – ha dichiarato Gasparri – Odio, intimidazioni e violenza sembrano essere i tratti distintivi di questi movimenti dell’estrema sinistra. Da settimane vengo indicato come un avversario soltanto perché chiedo che nel nostro Paese si condannino e si mettano al bando razzismo e antisemitismo. Questi atteggiamenti, pur intollerabili, non riusciranno a farmi tacere. Mi auguro che le autorità competenti intervengano con decisione per fermare tali comportamenti. Tuttavia, noto una certa distrazione da parte della magistratura di fronte alle campagne d’odio antisemita e alle minacce che ne derivano”, conclude Gasparri. 

