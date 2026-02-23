10.6 C
Firenze
lunedì 23 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fao, Tajani: “Italia candida Maurizio Martina alla guida”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Italia “ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao”. Lo annuncia a Bruxelles, a margine del Consiglio Ue, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il governo italiano, aggiunge il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha sostenuto l’ex segretario del Pd “come vicedirettore della Fao in questi anni”.  

“E’ stato il primo vicedirettore italiano – continua Lollobrigida – e il governo guidato da Giorgia Meloni, con il ministro degli Esteri Tajani, hanno sostenuto la candidatura di Maurizio Martina”.  

Anche se Martina, aggiunge, ha “una storia politica differente dalla nostra, abbiamo ritenuto che l’Italia meritasse di avere quel ruolo e che possa meritare ancor di più, di avere un ruolo di guida di un’organizzazione internazionale di livello che ha la sede a Roma”. Nella Fao “il collega, essendo stato ministro dell’Agricoltura anche lui prima di me, potrà rappresentare al meglio l’interesse generale di un’organizzazione che deve affrontare temi legati alla sicurezza alimentare, con particolare riferimento all’agricoltura”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.6 ° C
12.1 °
9.8 °
68 %
0.5kmh
75 %
Lun
12 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1332)ultimora (1165)sport (79)Eurofocus (48)demografica (40)vigili del fuoco (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati