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Farmaceutica, Alparone (Lombardia): “L’innovazione sceglie Milano”

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(Adnkronos) – “Quando le aziende che fanno innovazione e ricerca, soprattutto nel campo farmaceutico, scelgono la Lombardia per la propria sede, c’è un motivo: è l’ecosistema lombardo, fatto di università, istituti clinici e istituzioni che permettono di trovare l’ambiente ideale in cui la loro competitività, anche a livello mondiale, trova la propria affermazione”. Così Marco Alparone, vice presidente e assessore al Bilancio e finanza della Regione Lombardia, partecipando a Milano all’inaugurazione dei nuovi uffici di Regeneron in Italia, con cui la farmaceutica biotech conferma la volontà di continuare a investire nel Paese nell’ambito della strategia di espansione internazionale avviata nel 2021.  

Alparone evidenzia poi l’importanza del capitale umano “delle aziende con un forte valore di innovazione e di ricerca. Ci sono tantissimi giovani, spesso più donne che uomini – osserva – che hanno delle elevatissime competenze. Questi sono gli esempi di quel capitale umano che non va via. Sceglie Milano, la sceglie per rimanere e per investire il proprio talento”, conclude Alparone. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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