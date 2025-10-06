21 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Farmaceutica, Mele (Lundbeck): “Attenti a disuguaglianze in malattie mentali e neurologiche”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Abbiamo voluto affrontare il tema delle disuguaglianze nell’ambito delle patologie mentali e neurologiche per capire effettivamente quale sia, di fatto, lo spaccato del nostro Paese”. Così Tiziana Mele, amministratore delegato Lundbeck Italia, all’incontro ‘Brain Health Inequalities – Idee e strategie per non lasciare indietro nessuno’, organizzato da Triennale Milano in collaborazione con la farmaceutica nell’ambito dell’Esposizione internazionale ‘Inequalities’, esprime il “piacere e l’onore”, come azienda, di essere “partner di Triennale” nella mostra Inequalities’.  

“Quello che abbiamo potuto vedere è l’importanza di misurare quello che conta e quello che è più facile misurare – aggiunge – Ci occupiamo di salute mentale e, più in generale, di salute del cervello, un tema che ci ha consentito di riflettere”, su una questione che interessa oltre 3,5 milioni di italiani con disturbi psichiatrici e 2,5 milioni con patologie neurologiche.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21 ° C
21.8 °
19.8 °
35 %
2.1kmh
0 %
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (697)ultimora (488)Lav (34)tec (34)vid (32)fin (28)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati