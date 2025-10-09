19 C
Firenze
giovedì 9 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Farmaci, Cinquepalmi (Gsk): “Stabilizzazione Bpco al centro del dibattito scientifico”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’obiettivo di stabilizzare la Bpco, broncopneumopatia cronica ostruttiva, fa discutere tanto la comunità scientifica”. E’ stato trattato al congresso “dell’Ats, American Thoracic Society, dello scorso anno e quest’anno se n’è parlato molto sia all’Ats sia all’Ers, European Respiratory Society. Il tema inizia a creare non solo discussione, ma anche consenso e consapevolezza. Puntare alla stabilizzazione vuol dire alzare l’asticella, arrivare a zero riacutizzazioni senza peggioramento della sintomatologia e della qualità della vita. Questo può permettere ai pazienti di vivere non solo in maniera ottimale, ma anche più a lungo, cambiando la storia naturale della malattia e la prognosi stessa dei pazienti con Bpco”. Così Donato Cinquepalmi, Respiratory & cep medical head di Gsk, partecipando all’incontro con la stampa ‘Copd stability: un nuovo obiettivo nella gestione della Bpco’, organizzato dalla farmaceutica a Milano. 

“L’impegno di Gsk in ambito respiratorio è importante e ha delle radici molto forti – sottolinea Cinquepalmi – Per quanto riguarda la broncopneumopatia cronica ostruttiva, da oltre 50 anni Gsk lavora per cercare di migliorare il percorso di cura del paziente. Parlando di trattamento abbiamo portato un’innovazione importante in termini di molecole innovative, ma l’impegno va oltre. Vogliamo migliorare questo percorso anche da un punto di vista dell’educazione, della comunicazione e del monitoring. Per questo il nuovo obiettivo di trattamento è quello che chiamiamo Copd stability, stabilizzare i pazienti con Bpco”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19 ° C
21.2 °
18.2 °
78 %
0.5kmh
14 %
Gio
23 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °
Lun
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1031)ultimora (741)tec (56)Lav (44)vid (43)sal (41)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati