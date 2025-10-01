18.4 C
Farmaci, Rasi: “Con maggiori dati da Aifa a Regioni utilizzo più razionale risorse”

(Adnkronos) – “Oggi è stata fatta un’importante rassegna di tutte le metodologie, delle differenze che esistono per l’accesso al farmaco, per la messa a disposizione di nuove terapie ai cittadini nelle varie regioni. Lo scambio di dati e informazioni preziose che ha Aifa sui nuovi farmaci sarebbe per le Regioni estremamente importante in termini di velocità, di efficienza, ma soprattutto, la cosa più importante, di utilizzo ancora più razionale delle risorse”. Da questa rassegna “sono emersi gli strumenti che possono migliorare ulteriormente questa efficienza e questa allocazione di risorse ed è stato anche messo alla luce di qual è lo scenario futuro”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Guido Rasi, consulente del ministro della Salute,
in occasione del convegno nazionale ‘Dati da Aifa a Regioni: flussi informativi a supporto delle politiche regionali e possibili modelli di integrazione di dati e informazioni fra Aifa e Regioni’, durante il quale è stato presentato uno studio dell’università del Piemonte Orientale per migliorare il flusso informativo tra Aifa e Regioni per un accesso al farmaco veloce ed efficace.  

“La spesa farmaceutica complessiva nel 2024 a livello nazionale si è attestata a 23 miliardi, il che è una buona notizia – sottolinea Rasi – ma vediamo come negli ultimi anni la spesa, il budget, insegua in realtà la richiesta in aumento di salute. Perché la scienza oggi ci offre effettivamente continue e possibili soluzioni e non potremo permettercele tutti, quindi questa razionalizzazione, questo uso molto preciso delle risorse, sta diventando fondamentale. Quello di oggi è un passo che va nella direzione giusta”. 

