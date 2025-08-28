Farnesina, Tajani: “Cdm ha approvato la riforma del ministero degli Esteri”

(Adnkronos) – ”Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del ministero degli Esteri”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. ”Sarà un ministero con una testa politica e una testa economica”, ha spiegato Tajani parlando di ”una riforma a costo zero”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)