venerdì 5 Dicembre 2025
Farwest, stasera 5 novembre: l’ex socio di Chiara Ferragni sul Pandoro Gate

(Adnkronos) – Farwest, la trasmissione condotta da Salvo Sottile, torna stasera, venerdì 5 dicembre, alle 21.25 su Rai 3 con un’intervista esclusiva a Pasquale Morgese, ex socio di Chiara Ferragni, che rivela retroscena inediti sulla gestione societaria da parte dell’imprenditrice sulla vicenda del ‘pandoro – gate’, per cui i magistrati hanno di recente richiesto per la Ferragni una condanna a un anno e otto mesi per truffa aggravata. 

‘Farwest’ indaga, poi sul, centro sociale più discusso d’Italia, l’ Askatasuna: un viaggio nel mondo antagonista che ha di recente organizzato l’assalto al quotidiano La Stampa. A seguire, la vicenda di Mohamed Shahin, imam di Torino, al centro di un decreto di espulsione che ha scatenato tensioni e proteste nella comunità islamica, mentre cresce il dibattito pubblico. Infine, si torna sul caso Garlasco, con tutti gli aggiornamenti che collecherebbero sempre più Andrea Sempio sulla scena del crimine. Basterà tutto questo a riscrivere la verità sul delitto? 

