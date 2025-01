Fascisti su Marte, stasera 22 gennaio su La7

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 22 gennaio, in seconda serata, arriva su La7 il film cult ‘Fascisti su Marte’, un lungometraggio storico-satirico del 2007 diretto da Corrado Guzzanti e Igor Skofic. La pellicola vanta un cast d’eccezione: Pasquale “Lillo” Petrolo, Marco Petrocca, Andrea Purgatori, Andrea Salerno, Caterina Guzzanti e lo stesso Corrado Guzzanti come protagonista. Il film è ambientato nel ventennio fascita ma con innumerevoli citazioni contemporanee. L’opera racconta le vicende di gruppo di camicie nere alle prese con un’ambiziosa missione spaziale: colonizzare Marte alla conquista del “rosso pianeta bolscevico e traditor”. Durante il film si assiste a un susseguirsi di ambientazioni, dialoghi e gag che sono entrate a far parte della storia del cinema, della satira e della comicità rappresentando al contempo l’ottusità di un regime. Mandare in onda il film di Corrado Guzzanti e Igor Skofic cade a fagiolo dopo la polemica scaturita negli ultimi giorni a causa dell’intervento di Elon Musk durante la cerimonia di insedimento di Donald Trump, in cui il Ceo di X è stato accusato di aver fatto il saluto nazista, battendo la mano destra sul cuore e poi estendendo il braccio. “Perseguiremo il nostro destino manifesto verso le stelle lanciando astronauti americani per piantare le stelle e le strisce sul pianeta Marte”, ha detto invece Trump durante il discorso fatto per il suo giuramento. Parole che il Ceo di X, grande sostenitore della ‘colonizzazione’ di Marte, ha accolto con gioia e approvazione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)