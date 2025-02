Fava (Inps): “Guardiamo ai giovani, i contribuenti di domani”

(Adnkronos) – “Inps guarda sempre più ai giovani perché è l’unica ricetta vera e propria per arrivare a una sostenibilità del sistema pensionistico, ma non solo, del sistema Paese in generale”. Lo ha ribadito il presidente Inps, Gabriele Fava in visita all’Accademia Militare di Modena per l’apertura di un ciclo di incontri sulla cultura previdenziale rivolto agli allievi dell’Esercito. “Le pensioni ci sono e ci saranno sempre, ma se vogliamo arrivare a questa sostenibilità per ribilanciare la quota ‘pensionati – lavoratori’ dobbiamo andare a ingaggiare i nostri giovani, ma ingaggiarli infondendo loro un’etica, facendogli presente e facendogli maturare la consapevolezza di fidarsi nello Stato. Ecco perché tra istituzioni ci ritroviamo con questa comunità di intenti, condivisione e ancor più certezza di puntare sui nostri giovani che per noi di Inps saranno i futuri contribuenti e i futuri contributi“, aggiunge Fava. L’iniziativa, la prima del genere in Italia, segna l’inizio di un ciclo di incontri sulla cultura previdenziale con i vertici di INPS presso gli Istituti di formazione della Forza armata. Sono infatti previsti altri due appuntamenti che interesseranno il personale della Scuola Ufficiali dell’Esercito di Torino e quello della Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo. “Siamo all’Accademia Militare e diamo attuazione a una partnership virtuosa che ho desiderato fortemente insieme al Capo di Stato Maggiore Generale di Corpo Armata Masiello proprio per cercare di portare avanti questa cultura di educazione previdenziale che in realtà si sposa con i valori dell’Accademia Militare, valori etica, in piena sintonia, in piena reciprocità. E’ per la prima volta che diamo corso a questa collaborazione virtuosa verso i giovani, verso il loro futuro, per consentirgli di inserirsi stabilmente, efficacemente e virtuosamente nel mondo, nella società per dare fiducia a loro stessi, ma nel contempo avere fiducia nello Stato”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)