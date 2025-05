Federica Brignone chi è, a Verissimo la sciatrice un mese dopo l’infortunio

(Adnkronos) – A un mese dall’infortunio, avvenuto giovedì 3 aprile in Val di Fassa, sarà in collegamento oggi, domenica 11 maggio, a Verissimo, Federica Brignone, la campionessa del mondo di sci, che parlerà dell’intervento, del percorso di riabilitazione e dei suoi prossimi obiettivi. Federica Brignone è nata il 14 luglio del 1990. La passione per lo sport l’ha ereditata dalla famiglia: la mamma, Maria Rosa Quario, è stata sciatrice professionista negli anni ’80. Il papà, Daniele Brignone, è allenatore di sci. Federica ha iniziato a sciare sin da bambina, mostrando subito un grande talento. La sua carriera nel mondo sportivo prende il via quando la famiglia si trasferisce in Valle d’Aosta: Federica aveva solo 6 anni. Nel 2005 ha esordito nel Circo bianco, partecipando a uno slalom gigante valido come gara FIS. Nel febbraio del 2006 ha debuttato in Coppa Europa, e nello stesso anno si è laureata campionessa nazionale juniores di slalom speciale e slalom gigante a Pozza di Fassa. Nel 2010 è arrivata poi la prima grande soddisfazione con l’argento ai Campionati Mondiali Juniores. La svolta arriva durante la stagione 2019-2020, quando Federica ha vinto la Coppa del Mondo generale, diventando la prima italiana nella storia a raggiungere questo traguardo. Federica è considerata una delle migliori sciatrici della sua generazione: vincitrice di tre medaglie olimpiche e cinque iridate, di due Coppe del Mondo generali e di cinque di specialità. Cos’è successo a Federica Brignone? Lo scorso giovedì 3 aprile l’azzurra ha toccato una porta nel corso della seconda manche dei campionati italiani di gigante ed è caduta sulla neve in maniera rovinosa. L’azzurra, fresca vincitrice della Coppa del Mondo, è stata poi trasportata in elicottero a Trento, lamentando forti dolori alla gamba sinistra. Nel pomeriggio, lo spostamento a Milano e l’operazione alla clinica La Madonnina. Un intervento necessario per la riduzione e la sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio. La situazione dell’azzurra si è rivelata più complicata del previsto, con esami che hanno evidenziato anche una rottura del legamento crociato anteriore. Federica Brignone è stata legata per diversi anni allo sciatore Nicolas Raffort. Oggi invece è legata sentimentalmente a un uomo di nome Davide, lontano dal mondo dello sport agonistico. Non si hanno molte informazioni sulla sua sfera privata perché la campionessa preferisce mantenere la vita privata lontana dai riflettori. Federica Brignone punta le Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice azzurra, dopo l’operazione per il grave infortunio, l’8 aprile è stata dimessa dalla clinica ‘La Madonnina’ di Milano e ha iniziato il percorso riabilitativo: “Oggi non possiamo sapere se ci sarò ai Giochi di Milano Cortina, ma sono uno stimolo come lo erano prima. Ora non voglio che questa cosa distrugga il mio percorso: l’importante è guarire bene e tornare competitiva, per giocarti delle medaglie devi essere al 100 per cento”, aveva detto la campionessa del mondo ai cronisti uscendo dalla clinica. “È stato un intervento più tosto di quanto pensassi ma non sono una che molla. Capiremo quale è la cosa più giusta da fare, lunedì inizierò la fisioterapia, non so quanto ci vorrà. Tornassi indietro rifarei le stesse scelte, dopo gli Assoluti avrei ripreso il programma degli allenamenti”, aveva continuato Brignone, “ringrazio tutti per l’affetto e l’energia, sono cose che capitano a una sciatrice e che quando succedono ti rendono migliore”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)