Federica Pellegrini, il tenero scatto in piscina insieme alla figlia Matilde: “Prossima campionessa?”

(Adnkronos) – Vedere Federica Pellegrini a bordo piscina è sempre un’emozione unica per chi ha seguito la campionessa olimpica sin dai suoi esordi. Ma vederla tornare in acqua accanto alla figlia Matilde è ancora più speciale. Proprio la Divina ha sorpreso i fan con un tenerissimo scatto condiviso sui social che la ritrae in compagnia della figlioletta, che ha da poco compiuto un anno, mentre indossa un costumino rosso. La foto che ritrae mamma e figlia di spalle è stata scattata nella piscina di Livigno, dove la Federica si trova attualmente in vacanza dalla famiglia. Federica indossa un costume intero nero intrecciato sulla schiena, mentre la piccola Matilde indossa un costumino rosso. Nessuna frase a corredo dello scatto, solo un emoji del mare e un cuore rosso. L’immagine ha ricevuto tanti commenti da parte dei fan della Pellegrini: “Prossima campionessa olimpica?”, ha commentato un utente. “Matilde che farà nuoto? Ma da chi avrà preso?”, ha scherzato qualcun altro. La piccola Matilde è nata il 3 gennaio del 2024 dall’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La campionessa olimpica aveva annunciato la gravidanza con un tenero video postato sui social con la canzone di sottofondo dei Coldplay ‘Viva la vida’, approfittando della vittoria della nuotatrice australiana Mollie O’Callaghan, che aveva battuto il suo record nei 200 stile libero. Nel video, federica si era fatta scrivere sul pancione la frase ‘We’ll Take It Back’, e cioè ‘lo riprenderemo’. Che gli ‘allenamenti’ sono già iniziati? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)