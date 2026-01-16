12.4 C
Firenze
venerdì 16 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Federica Pellegrini incinta, le voglie in gravidanza: la gag esilarante con Matteo Giunta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Siparietto in casa Pellegrini-Giunta. Federica Pellegrini, incinta al settimo mese, è alle prese con le classiche voglie di gravidanza. O almeno così dovrebbe essere. A raccontare l’esilarante scena familiare è la stessa Divina che in un video pubblicato su Instagram ha ironizzato sulle presunte voglie del marito, Matteo Giunta. 

“Io sono incinta di sette mesi e lui mi parla di mangiare dalla mattina alla sera, ce le ha lui le voglie. Ti sei appena mangiato il gelato perché io avevo voglia di gelato, adesso ti sei ordinato altro cibo”, ha scherzato Pellegrini, rimproverando l’allenatore. “Io sono alto 1 metro e 94, ho bisogno di tanto cibo per riempire questo corpo, altrimenti muoio”, ha replicato Giunta, difendendo la sua voglia di cibo.  

 

Pellegrini è poi tornata sulla polemica esplosa negli ultimi giorni in seguito a un video pubblicato in cui ha mostrato il suo allenamento di forza durante la gravidanza. Pellegrini ha voluto chiarire la sua posizione, sottolineando come l’attività fisica in gravidanza deve essere valutata caso per caso: “Bisogna tener conto del corpo della donna, cosa era abituato a fare prima della gravidanza. La tipologia di parto che si andrà a fare. E la situazione corrente a livello ginecologico e fisiologico della donna in gravidanza”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
12.4 ° C
13.6 °
10.8 °
88 %
1kmh
20 %
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
12 °
Lun
9 °
Mar
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1101)ultimora (990)Eurofocus (47)demografica (34)sport (30)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati