Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il vicino: “Litigavano, lei voleva separarsi”

(Adnkronos) – “Li ho visti litigare, era una discussione molto accesa”. E’ quanto ha raccontato un vicino di casa di Federica Ronzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia l’8 gennaio scorso. Il marito è indagato per omicidio.  

 

“Erano in strada, li ho incrociati uscendo in moto. Lui urlava, lei tendeva a scansarsi. Lui non mi è mai piaciuto – continua il vicino di casa -. Da amici in comune, sapevo che lei aveva chiesto la separazione e l’affido del bambino”.  

 

