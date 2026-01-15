10.7 C
Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, un collega del marito: “Venerdì ha lavato il camion”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Claudio l’ho visto venerdì intorno alle 14.15, stava al deposito, dove ha il rimessaggio dei mezzi edili, stava lavando il cassone del camion con il tubo dell’acqua. Il cassone era vuoto, era alzato, lo stava solo lavando. Si pulisce dai detriti, di solito quando cambi il materiale. L’ho visto che stava lavando il camion e mi ha salutato”. Lo ha raccontato un collega di Claudio, il marito di Federica Torzullo, a ‘Dentro la notizia’. 

“Claudio non mi aveva detto che si stava separando da Federica, ma voci di paese… è un paese piccolo e ho sentito che si stava separando da Federica. Non li ho mai visti litigare in pubblico – ha aggiunto -. Erano persone solari, lei sempre sorridente. Spero vivamente che lei torni, che sia solo un allontanamento di qualche giorno, lo spero tanto. Mi dispiacerebbe se fosse successo qualcosa”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

