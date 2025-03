Federico Cinà, chi è il tennista azzurro che debutterà a Miami

(Adnkronos) – Jannik Sinner non ci sarà, ma a Miami ci sarà un italiano in più. Federico Cinà, giovane tennista italiano di appena 17 anni, ha ricevuto a sorpresa una wild card per partecipare al Masters 1000 che si svolgerà dal 16 al 30 marzo in Florida. Per Cinà si tratta dell’esordio assoluto nel circuito Atp, che arriverà in uno dei tornei più prestigioni e iconici del calendario Atp. Ma chi è Cinà? Federico Cinà nasce a Palermo il 30 marzo del 2007, con il suo compleanno che, casualità della sorte, coinciderà proprio con la finale del Masters 1000 di Miami. Figlio dello storico allenatore di Roberta Vinci, Francesco Cinà, e dell’ex giocatrice professionista Susanna Attili, Federico ha cominciato a giocare a tennis fin da giovanissimo e negli ultimi due anni ha iniziato una scalata che si sta trasformando rapidamente in ascesa. Nel 2023 è arrivato alle semifinali dello US Open Juniores e agli ottavi di finale del Roland Garros e di Wimbledon. Ma gli Slam giovanili hanno rappresentato solo l’inizio. Cinà ha continuato a crescere di prestazioni e trovare continuità di risultati, con il 2024 che, come per tutto il tennis italiano, è stato l’anno del definitivo salto di qualità. Il giovane azzurro ha vinto infatti i suoi primi due trofei Ift, prima a Buzau, in Romania, e poi, domenica scorsa, a Sharm El Sheikh. Lo scorso novembre invece sono arrivate le prime vittorie a livello Challenger, dove si è spinto fino ai quarti di finale nel torneo di Matsuyama, in Giappone. Cinà oggi si trova alla posizione numero 557 del ranking Atp, ma gli ultimi risultati lo faranno entrare tra i primi 500 del mondo. Un risultato straordinario per un ragazzo così giovane, che ora vuole stupire anche a Miami. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)