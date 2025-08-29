27.7 C
Fedez con Santanché e La Russa: “Sempre in missione per Pulp podcast”

(Adnkronos) – “Quando vedete questa simpatica testa di caz.. (il sottoscritto) in compagnia di politici, sappiate che sono sempre in missione per conto di Pulp Podcast”, così Fedez nelle sue stories, dopo il clamore suscitato dalle foto pubblicate dal settimanale ‘Chi’ che lo ritraggono a bordo dello yacht della ministra Daniela Santanché, insieme a lei, al presidente del Senato Ignazio La Russa e alla fidanzata del rapper, Giulia Honegger. Con una storia Instagram, il rapper ha chiarito la sua presenza: “Dopo anni di sangue sputato insieme a Mr Marra siamo riusciti a costruire un luogo di dibattito e di approfondimento che finalmente viene riconosciuto anche dalla classe politica attuale”. Poi, ha anticipato: “Preparatevi per una stagione devastante. Non potete nemmeno immaginare quello che stiamo preparando”. 
Come mostrano le foto pubblicate sul settimanale ‘Chi’, sullo yacht in cui la Santanché sta trascorrendo le vacanze a Cala di Volpe in Sardegna insieme al compagno Dimitri Kunz, sono arrivati La Russa, amico storico della ministra, insieme alla moglie Laura e al figlio Leonardo Apache accompagnato dalla fidanzata, e il rapper insieme alla neofidanzata Giulia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

