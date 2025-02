Fedez, concerto al Forum a settembre: “Torno a casa, è arrivato il momento”

(Adnkronos) –

Fedez torna sul palco live. Dopo il quarto posto conquistato al Festival di Sanremo 2025 con 'Battito', il rapper ha annunciato oggi, lunedì 17 febbraio, un concerto all'Unipol Forum di Assago, in programma il prossimo 19 settembre: "Ritorno a casa", si legge sulla locandina condivisa da Fedez sui propri canali social. Fedez torna a fare un concerto sei anni dopo l'ultima volta: "È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l'ho scritta, l'ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto", ha scritto il rapper nel suo post, "poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c'eravate voi". "Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa. Forum. Dieci anni. Un palco al centro. Intanto sono in studio. Biglietti disponibili da domani alle 14", ha concluso il rapper.