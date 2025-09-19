26.7 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Fedez, concerto al Forum: ci sono anche i figli Leone e Vittoria

(Adnkronos) – Due spettatori speciali per il concerto di Fedez oggi 19 settembre. Il rapper si esibisce al Forum di Assago in una data sold out a cui seguirà domani la seconda esibizione per ‘Il ritorno a casa’ dell’artista. Fedez, prima di salire sul palco, nelle storie sul profilo Instagram pubblica l’immagine dei pass destinati ai figli, Leone e Vittoria. I due bambini, figli del cantante e di Chiara Ferragni, saranno tra il pubblico del Forum. “Prima di ogni cosa”, scrive Fedez a corredo dell’immagine. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

