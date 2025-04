Fedez e Clara Soccini, mistero svelato: cosa c’è dietro la cena a Milano

(Adnkronos) – Prima la cena insieme e poi la serata trascorsa in discoteca. Tra Fedez e Clara Soccini è nato un flirt? Le foto che ritraggono i due artisti complici e felici in centro a Milano hanno fatto esplodere il gossip, ma la verità è un’altra… “Questa è grossa”, aveva scritto Fedez lo scorso 12 marzo a corredo di uno scatto in cui appariva di spalle nello studio di registrazione in compagnia di una cantante misteriosa, di cui non ha voluto svelare l’identità. Ma per i fan non c’erano dubbi: “È Clara”, avevano scritto su X. A distanza di un mese, i due sono usciti allo scoperto: Fedez e Clara sono stati pizzicati a cena insieme da Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, che fa sapere che i due artisti hanno cenato da ‘Vesta’, il locale di Leonardo del Vecchio, nel cuore di Brera, a Milano. Ma non è stata una cena a lume di candela, con loro c’erano anche Eleonora, l’assistente di Fedez e altri due amici. Dopo cena, secondo quanto riporta il magazine, Fedez e Clara hanno preso un tavolo all’Armani Privè insieme al gruppo di amici concludendo la serata in discoteca. Nessun flirt, dunque, ma solo stima reciproca. Fedez e Clara hanno avuto sicuramente modo di conoscersi meglio durante il Festival di Sanremo 2025, in cui entrambi hanno partecipato, e magari proprio in quell’occasione Fedez avrebbe avanzato l’ipotesi di collaborare insieme all’artista per la riuscita di un nuovo brano. Nessuna conferma ancora dai due diretti interessati, ma seguendo gli indizi social è chiaro che i due stiano collaborando per una nuova hit estiva. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)