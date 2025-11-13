15 C
Firenze
giovedì 13 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fedez e Mr Marra denunciano in Procura: “Due finti poliziotti sono venuti a cercarci”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Fedez e Mr Marra hanno condotto una puntata speciale di Pulp Podcast, dal titolo ‘Ci è accaduto un fatto allarmante’. I due hanno raccontato di un episodio avvenuto il 5 novembre scorso nella sede della società Doom, di proprietà dell’artista. 

Secondo quanto riferito da Fedez, due uomini si sono diretti verso la sua società affermando di essere poliziotti in borghese. “Hanno iniziato a fare delle domande in merito a Pulp Podcast, chiedendo se registrassimo in quella sede, gli orari in cui giravamo le puntate e hanno pure chiesto espressamente quando io sarei stato presente alla registrazione”, ha raccontato il rapper. 

 

Dopo l’episodio Fedez e Mr Marra hanno presentato un esposto in Procura ed è stato allertato il questore di Milano Bruno Megale che ha detto di non essere a conoscenza di nessuna attività in questo senso: “Noi andiamo avanti, non ci facciamo intimidire”, hanno poi aggiunto. “Le preoccupazione ci sono ma non si può vivere nella paura, quindi non muterà assolutamente il nostro contenuto. Non è il metodo giusto per farci fermare”, ha aggiunto Mr. Marra. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15 ° C
15.3 °
14.1 °
76 %
0.5kmh
40 %
Gio
16 °
Ven
18 °
Sab
18 °
Dom
17 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1470)ultimora (1370)sport (56)demografica (44)attualità (28)campionato (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati