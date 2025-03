Fedez: “Giorgia meritava di più per la carriera? Polemica sterile”. La replica a Elodie

(Adnkronos) –

Fedez ha commentato la classifica finale del Festival di Sanremo 2025 durante l’ultima puntata di Pulp Podcast. Il rapper, in particolare, si è soffermato sulla polemica sollevata da Elodie a Domenica In per il mancato podio di Giorgia, in gara con il brano ‘La cura per me’.

Il rapper ha contestato il discorso di Elodie fatto a Domenica In, dopo la settimana sanremese. La cantante, infatti, non aveva nascosto il malumore per il piazzamento di Giorgia, esclusa dalla top5 occupata solo da uomini: “Sono rimasta malissimo per Giorgia. E’ stato irrispettoso per il suo talento, per la sua carriera. E’ stato ingiusto che non fosse lì. Dov’era il sostegno delle radio, dei giornalisti? Sembra che le donne debbano sempre fare le capriole, non voglio fare la vittima ma sono dati oggettivi. Noi donne siamo sempre in minoranza”. Fedez, ai microfoni del suo podcast, ha detto: “Ultima polemica, iper sterile, è stata quella di Elodie. Lei ha detto che bisogna avere rispetto delle carriere e trovava assurdo che Giorgia non fosse sul podio”. E poi ha spiegato il suo punto di vista: “Io posso comprendere perché anche per me Giorgia doveva stare più in alto. Ma dire che doveva stare in alto per rispetto della carriera, non ha assolutamente senso. Allora partecipa Marco Masini o Vasco e li facciamo vincere”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)