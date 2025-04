Fedez, il bacio in discoteca: chi è la nuova ragazza misteriosa (la descrizione)

(Adnkronos) –

Fedez in compagnia di una nuova ragazza. Il rapper è stato paparazzato in discoteca mentre bacia appassionatamente quello che, apparentemente, sembra essere il suo nuovo flirt. Ma chi è la ragazza misteriosa? Il video, diventato virale sui social, è stato diffuso da Chi. Il magazine di Alfonso Signorini ha immortalato l’ex marito di Chiara Ferragni in compagnia di una nuova fiamma. I due ballano vicini e poi si scambiano un bacio passionale. A causa delle luci della discoteca è difficile risalire all’identità della ragazza, ma è stata descritta con un caschetto nero e con addosso un abito lungo rosso. Fedez, come aveva mostrato sulle Instagram stories, ha trascorso lo scorso weekend lontano da Milano, precisamente a Montecarlo in compagnia di alcuni amici. Secondo le indiscrezioni riportate da Chi, il rapper ha conosciuto la ragazza al ‘Jimmy’z’, una delle discoteche più esclusive della città. Tra il rapper e la ragazza sarebbe subito scattato qualcosa: è stato un flirt passeggero o la ragazza mora è la nuova fiamma di Fedez? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)