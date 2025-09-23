Fedez, il messaggio sui social: “Questo sarà il mio unico modo di comunicare”

(Adnkronos) –

Fedez sceglie il suo canale broadcast per lanciare un messaggio importante. Il rapper di Rozzano ha tracciato un bilancio emotivo dopo il doppio live al Forum di Assago di Milano: ha ringraziato il suo pubblico per l’affetto ricevuto, definendo il suo ritorno sul palco come un “sogno realizzato”. “Grazie per questi due giorni – scrive l’artista – ho respirato un’atmosfera e delle sensazioni che non provavo da anni. Sto scrivendo molto e ho ritrovato quel brivido per la penna che mi sta riportando a riaccendere una fiamma che forse si era sopita da troppo tempo”. Un annuncio che sa di ritorno, di un nuovo album probabilmente: “Sto per tornare. Non manca tanto e non vedo l’ora di condividere con voi tutto questo. Come vedere ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast)”. Poi, sottolinea: “Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco a esprimermi meglio”, ha concluso per poi mandare un abbraccio virtuale ai follower. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)