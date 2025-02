Fedez, la richiesta a Corona prima di Sanremo: “Ferma il video, sei un infame”

(Adnkronos) – “Ti avevo chiesto di non far uscire sto video di Chiara (Ferragni, ndr) sui tradimenti. Sei un infame”. Queste le parole che Fedez ha rivolto a Fabrizio Corona dopo averlo supplicato di non pubblicare la seconda puntata di ‘Falsissimo’, incentrato sull’ex moglie Ferragni e sui presunti tradimenti di lei, alla vigilia del Festival di Saremo 2025. Dopo la pubblicazione del video di Fabrizio Corona, in cui era stata svelata la figura di Angelica Montini e presentata come il ‘grande amore’ di Fedez, il rapper ha pensato di abbandonare il Festival di Sanremo 2025 per evitare la forte pressione mediatica. E in generale, non è stata una settimana tutta rosa e fiori. A dimostrarlo, un racconto inedito della settimana sanremese di Fedez documentata dallo youtuber ‘Ale Della Giusta’. Il racconto comincia 10 giorni prima dell’inizio del Festival. Lo youtuber condivide un messaggio audio di Fedez, che preso dallo sconforto, dice: “Ciao Ale, guarda che molto probabilmente non andremo più a Sanremo. Io non sono più nelle condizioni e non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza a pezzi”. “Il motivo l’avrete capito, erano i video di Fabrizio Corona su lui e Chiara, che da una parte stavano distogliendo l’attenzione dalla musica e dall’altra rovinando ancora di più un rapporto tra ex già teso. A soli due giorni dal Festival dopo un crollo era certo di mollare”, ha spiegato lo youtuber. Quello che ha convito Fedez a proseguire è stato l’applauso ricevuto in sala stampa dopo il primo ascolto live di ‘Battito’ durante le prove generali: “Non mi sarei mai aspettato l’applauso della sala stampa”, ha detto il rapper. “È stato il momento chiave in cui ha deciso che non avrebbe mollato”, ha spiegato lo youtuber. Fedez contatta Fabrizio Corona, prima del Festival di Sanremo chiedendogli di smettere di pubblicare altri contenuti sulla sua vita privata. Il rapper spiega allo youtuber: “Io gli ho detto ‘non so più come dirtelo, Fabrizio mettiti una mano sulla coscienza e non far uscire nulla, pensa anche ai miei figli”. Lui è il manipolatore più bravo che io abbia mai visto”. Poi, la videochiamata con Corona, dove l’ex re dei paparazzi rassicura Fedez: “Federico, è una puntata che tratta della roba giuridica di Chiara (Ferragni, ndr), non c’entra niente con la puntata scorsa, è un’altra roba”.Come non detto. Tornato in hotel, dopo il green carpet del Festival di Sanremo, Fedez scopre che Corona non aveva mantenuto la promessa, e il video pubblicato conteneva gossip sull’ex moglie e sui presunti tradimenti di lei. Il rapper richiama Fabrizio Corona e si sfoga: “Io ti ho chiesto ‘Mi prometti che non fai uscire questo cavolo di video su Chiara sui tradimenti e i ca**i suoi?. Sei proprio un pezzo di me**a. Mi dispiace dirtelo, ma sei proprio un infame”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)